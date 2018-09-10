أخبار ليبيا 24

قالت رئيس قسم الإعلام في وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني وداد أبو النيران في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 أن الحصيلة النهائية للهجوم على المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، بلغت 3 قتلى أحدهم يعمل ضمن الحرس الخاص بالمؤسسة.

وأضافت أبو النيران أن القتيلين الآخرين نُقلا كأشلاء للطب الشرعي في مركز طرابلس الطبي.



كما تحدثت عن حدوث 11 حالة اختناق إحداهما لسائق إسعاف من منطقة سوق الجمعة، بالإضافة إلى ستة جرحى إصاباتهم متعددة.



وكانت العاصمة طرابلس قد صحت اليوم الاثنين على هجوم إرهابي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط ونفذه عناصر تابعين لتنظيم الدولة الإرهابي “داعش”.



وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عقب تحريره من قبل قوة الردع الخاصة أن ” الهجوم حدث الساعة الـ 9 صباحاً، ونحن لم نتلقى أي تهديد مباشر مسبقاً”.



فيما أكدت قوة الردع الخاصة أن الهجوم الذي استهدف المؤسسة الوطنية للنفط هو هجوم إرهابي نفذه عناصر تابعين لتنظيم داعش الإرهابي.



وأوضحت القوة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه تم العثور على أشلاء الانتحاريين والبعض منهم سُمر البشرة وتم إخلاء مبنى المؤسسة من الموظفين والمدنيين.



من جهته بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع قيادات أمنية الأوضاع الأمنية عقب الهجوم، مؤكداً على ضرورة المعرفة الكاملة بأبعاد الاعتداء وأسماء وخلفيات مرتكبيه ومن يقفون وراءه، واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات الأمنية اللازمة لإحباط مخططات الإرهابيين.



وضم اجتماع السراج كلاً من رئيس المخابرات العامة اللواء عبد القادر التهامي، ورئيس جهاز المباحث العامة اللواء رشيد الرجباني، وآمر الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع، ومنسق شؤون الارهاب عميد محمد بشير، وممثل إدارة المتابعة خالد البصير .