أخبار ليبيا 24

قال مشرف قسم السلامة المهنية بحقل النافورة التابع لشركة الخليج العربي للنفط هشام حويل في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن إدارة القسم اختتمت ، السبت الماضي، الدورة التدريبية لموظفي القسم حول مكافحة وإخماد الحرائق التي تشتعل في الحقل.

وأوضح حويل أن التدريب يأتي في إطار رفع كفاءة أفراد قسم السلامة والإطفاء بحقل النافورة باستعمال مادة الإطفاء المناسبة لغرض التعامل مع مختلف الحالات الطارئة بالحقول المجاورة ومناطق الواحات.



وتابع ” تطرقنا أيضا إلى تشغيل وتجريب سيارات الإطفاء في الدورة التي استهدفت 10 أفراد من الحقل واستمرت لــ 7 أيام متتالية”.