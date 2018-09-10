أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الإثنين مع قيادات أمنية الأوضاع الأمنية بعد العدوان الارهابي على مقر المؤسسة الليبية للنفط.

وأكد السراج على ضرورة المعرفة الكاملة بأبعاد هذا الاعتداء الإرهابي وأسماء وخلفيات مرتكبيه ومن يقفون وراءه، واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات الأمنية اللازمة لإحباط مخططات الإرهابيين.

وعبر السراج في بداية الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس عن خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الاعتداء الإرهابي، داعيا الله القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وان يعجل بشفاء المصابين.

واطلع رئيس المجلس الرئاسي على الترتيبات التي اتخذت لتأمين سلامة المواطنين.

وضم الاجتماع كلاً من رئيس المخابرات العامة اللواء عبدالقادر التهامي، ورئيس جهاز المباحث العامة اللواء رشيد الرجباني، وآمر الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع، ومنسق شؤون الارهاب عميد محمد بشير، وممثل ادارة المتابعة خالد البصير .