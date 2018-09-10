أخبار ليبيا 24

استطاعت قوة الردع الخاصة التي يقودها عبد الرؤوف كارة إنهاء أزمة احتجاز الرهائن داخل المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بعد اقتحام قوة تابعة لها للمبنى وقتل أحد المهاجمين فيما فجر الآخرون أنفسهم.

وتمكنت قوة الردع من إخراج عدد من الموظفين الذين كانوا محتجزين بالداخل ومن ضمنهم رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله من المبنى الذي هاجمه ما بين خمسة إلى ستة مسلحين من ذوي البشرة السوداء مستخدمين أسلحة خفيفة وقنابل يدوية، بحسب رواية وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبد السلام عاشور.



وأكد عاشور أن قواته حاصرت مقر المؤسسة الوطنية للنفط من جميع الجهات بعد الهجوم، وذلك ما أكده الناطق باسم قوة الردع الخاصة أحمد بن سالم بالقول إن قوة الردع الخاصة قد حاصرت مقر المؤسسة الوطنية للنفط، مع توقف الاشتباكات في محيطه، مضيفاً، قواتنا دخلت مع قوات أمنية أخرى داخل مقر المؤسسة الوطنية للنفط، ولا وجود لأي مسلحين حتى الآن.