أخبار ليبيا 24

أخلت بلدية بنغازي مسؤوليتها من ملف النظافة، مؤكدة أنه قد تم نقله إلى وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة منذ الأول من مارس 2018.

وقال رئيس قسم الإعلام في بلدية بنغازي نضال الكاديكي أن البلدية تؤكد للمواطنين أن الملف لم يعد من اختصاصها اعتبارا من 1/9/2018، حيث تقرر نقله إلى وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة عقب زيارة قام بها وكيل الوزارة وعقده سلسلة من الاجتماعات والجولات داخل بلدية بنغازي



وشدد الكاديكي على أن بلدية بنغازي “سوف تظل متابعة لإعمال النظافة بحكم مسئوليتها تجاه المدينة”.