أخبار ليبيا 24

يستعد الاتحاد الليبي للكرة الطائرة لإطلاق بطولة الدوري للموسم القادم من مرحلتين بمشاركة 16 فريقا تم تقسيمها إلى مجموعتين.

وقد ضمت المجموعة الأولى فرق: السويحلي، النصر، الاتحاد، المروج، التصدي، أساريا، التحدي مصراتة، الاولمبي .

فيما تتقابل في المجموعة الثانية فرق: الأهلي بنغازي، الاتحاد المصراتي، الأهلي طرابلس، الهلال، الأفريقي زليتن، الجزيرة، الشروق الزنتان، صقور العلالقة.

ومن المقرر أن تقام المباريات من ذهاب وإياب ليتأهل أول ثلاث فرق للدور السداسي الذي تترشح منه الأربع فرق الأولى لدوري رباعي يقام من ذهاب وإياب لتحديد بطل الدوري.

ويخطط اتحاد اللعبة أن تقام المسابقة في مرحلتها الأولى لدوري المجموعات ذهابا خلال الفترة من 15 أكتوبر القادم إلى 26 نوفمبر المقبل ، فيما من المقرر أن تنطلق مرحلة الذهاب من 10 ديسمبر القادم إلى 21 يناير من العام المقبل.