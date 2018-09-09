أخبار ليبيا 24-خاص

قال مدير مكتب الاعلام ببلدية يفرن عماد فارس في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن البلدية وقعت اتفاقية للتوأمة مع بلدية مدينة إفران المغربية بهدف تفعيل التعاون في مختلف الفعاليات المغربية والليبية من خلال تسهيل التواصل وزيادة حجم التعاون بين الطرفين، وذلك على هامش مهرجان المرأة الذي أقيم في المغرب يوم الأحد الثاني من سبتمبر الحالي.

ونصت الاتفاقية على “إعطاء فعاليات المجتمع المدني الفرصة الكاملة للمشاركة في إعداد البرامج وخطط التعاون الثقافي والسياحي بين مدينتي فران ويفرن اللتان تتوفران على إمكانيات سياحية و ثقافية هائلة، بالإضافة إلى أفاق واعدة في مجال الصناعة التقليدية”.