أخبار ليبيا 24-خاص
قال مدير مكتب الاعلام ببلدية يفرن عماد فارس في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن البلدية وقعت اتفاقية للتوأمة مع بلدية مدينة إفران المغربية بهدف تفعيل التعاون في مختلف الفعاليات المغربية والليبية من خلال تسهيل التواصل وزيادة حجم التعاون بين الطرفين، وذلك على هامش مهرجان المرأة الذي أقيم في المغرب يوم الأحد الثاني من سبتمبر الحالي.
ونصت الاتفاقية على “إعطاء فعاليات المجتمع المدني الفرصة الكاملة للمشاركة في إعداد البرامج وخطط التعاون الثقافي والسياحي بين مدينتي فران ويفرن اللتان تتوفران على إمكانيات سياحية و ثقافية هائلة، بالإضافة إلى أفاق واعدة في مجال الصناعة التقليدية”.
كما تطرقت إلى ما وصفته بتبادل التجارب في المجال الزراعي والفلاحي وتنظيم ندوات مشتركة وموائد مستديرة في المجال البيئي و الثقافي والمساهمة في “إغناء الثقافة الأمازيغية من خلال أنشطة ثقافية وفنية متنوعة تعكس الهوية المشتركة وتاريخ المدينتين الشقيقتين”.
وشددت الاتفاقية المبرمة على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والتسامح والتعايش والعمل التطوعي لصالح أبناء المنطقتين المتعاونتين ، و التنسيق بين مختلف فعاليات المجتمع المدني من أجل إبراز الدور الكبير الذي تلعبه الدبلوماسية الموازية.
كما اتفقت بلديتا يفرن إفران المغربية على ما قالت الاتفاقية أنه “تعميق العلاقات بين مختلف فئات المجتمع في المدينتين من أجل إرساء أسس العمل التشاركي وإنجاز مشاريع منتجة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الفنية”.
وبحسب الاتفاقية يقوم الطرفان بتنظيم “رحلات استكشافية وزيارات ميدانية متبادلة للتعرف على المناطق السياحية في كلا البلدين والمساهمة في تعزيز الصداقات بين مختلف شعوب دول البحر الأبيض المتوسط عن طريق التواصل وتبادل الزيارات وتطوير المجال السياحي”.
ودعت الاتفاقية الطرفين إلى تبادل التجارب و الخبرات في مجال التسيير و التدبير الجماعي، والعلاقات بين مختلف الأجهزة المحلية، اختيار أعضاء لجنة مختلطة ممثلين للمدينتين يعهد لهم بمتابعة إنجاز البرامج المتفق عليها.