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بدأ فريق كرة القدم في نادي التعاون، مساء أمس السبت، تدريباته على أرضية ملعب نادي الخليج الرياضي تحت إشراف مدربه التونسي عمر الذيب ومساعده عبد السلام عبد الحفيظ وذلك استعدادا لخوض غمار منافسات الدوري الليبي الممتاز 2018 – 2019.

كما أجرت ادارة نادي التعاون عدة تعاقدات مع عدد من اللاعبين المحليين لتدعيم صفوف الفريق ومن أبرزهم الحارس الصاعد أحمد بالعيد الذي وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات قادماً من نادي الوفاق، بالإضافة إلى لاعب خط الوسط علي الحوتي القادم من نادي الشمال.



كما نجح نادي التعاون في ضم هداف دوري الدرجة الأولى للموسم الماضي السابق ولاعب نادي المستقبل السابق مروان المحروق والمدافع السابق لفريق الاتحاد محمد بالرمبو.