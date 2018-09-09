أخبار ليبيا 24

قبض مركز شرطة أوجلة، أمس السبت، على مقيمين سودانيين يقومان بصناعة الخمور في مزرعة بمدينة أوجلة، بحسب ما صرح به مدير مركز شرطة أوجلة المكلف الرائد عبد القادر سعد.

وقال سعد أن عملية القبض تمت عقب بلاغ جاءهم من أحد المواطنين والذي أظهر للشرطة مقطع فيديو صوره بهاتفه الخلوي يُظهر الرجلين وهما متلبسين بالجريمة.

وأضاف الرائد أن قوة من المركز قامت بمداهمة المكان وضبطت أحد الرجلين وهو يشرب الخمر، وهو الأمر الذي أكدته أيضاً التحاليل التي خضع لها لاحقاً .



وتابع ” اعترف أحد الجناة بالحادثة قائلاً إنهما يقومان بصناعة الخمور مستخدمين العنب والبلح وأنهما يشربانها منذ سنوات طويلة”.