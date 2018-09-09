أخبار ليبيا 24- خاص

قال عضو الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور امراجع علي إن الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في انتظار إصدار قانون الاستفتاء الذي يتعمد مجلس النواب بعدم إصداره.

وأضاف علي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن مجلس النواب يريد أن يلجأ إلى قرار رقم 5 لسنة 2014 والذي يتم فيه انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة دون مراعاة العامل الجغرافي.

وتابع عضو الهيأة حديثه :”قانون الانتخابات يحتاج إلى 120 صوت، وسوف يحدث الإشكال وهو كيف يتم اختيار رئيس الدولة وما هي آلية اختياره”.

ونوه علي أن التعديل الدستوري يحتاج إلى 134 عضو لأن مجلس النواب سحب صلاحيات الرئيس من تعديل فبراير المادة 34،36 والتي أدخلت من خلال التعديل الثامن.

وأكد عضو الهيأة التأسيسية أن النواب يعقدون الأمر لكي لايصدر قانون الاستفتاء و يجهلون كل شيء إلا التلاعب بمصير الشعب الليبي.