أخبار ليبيا24

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر قرار رقم 279 لسنة 2018 بشأن تكليف قوة عسكرية بالتمركز في الجنوب الغربي في قاعدة تمنهنت العسكرية.

ونص القرار على أن تكون القوة تحت اسم جموعة عمليات الجنوب” برئاسة قائد القوات الخاصة الصاعقة العميد ونيس بوخمادة لحماية الجنوب الغربي.

ومن مهام المجموعة – بحسب القرار – تأمين مناطق الجنوب الغربي والقضاء على العصابات والمجموعات الإرهابية والمرتزقة والظواهر السلبية من تهريب وتجارة المخدرات والأسلحة والبشر.

وشددت تعليمات القائد العام أيضًا على ضرورة التنسيق التام مع آمري المناطق العسكرية ورؤساء الغرف الأمنية المشتركة عند العمل داخل حدود كل منطقة عسكرية بما يكفل نجاح المهمة المكلفين بها وعلى آمري المناطق العسكرية تكليف مندوبين للعمل ضمن مجموعة عمليات الجنوب.