أخبار ليبيا 24 – خاص

استعرض الناطق باسم لجنة الأزمة والطوارئ هند شوبار، ملخص اجتماع اللجنة اليومي .

وأشار الناطق باسم اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم”1269″ – إلى استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي صباح أمس الأول الجمعة واستقباله أولى الرحلات الجوية القادمة من المدينة المنورة تحمل حجاج بيت الله الحرام ووصول عديد الرحلات تباعاً ، الداخلية منها والخارجية.

وأكدت استئناف جلسات بعثة الأمم المتحدة بمدينة الزاوية لاستكمال الترتيبات الخاصة بالتهدئة بعد وقف اطلاق النار.

وفيما يخص أزمة انقطاع الكهرباء، أعلنت شوبار وصول انتاج الشركة لأكثر من” 4000″، ميجاوات ووصول الكهرباء لمحطات طرابلس ونتيجة لزيادة طرح الاحمال نتج عنه انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق لعدم تجاوب منطقتي ” الزاوية، جنزور”، لعملية الطرح.

وأشارت لوجود بعض الوحدات خارج الخدمة منها ثلاث وحدات في محطتي الخمس الغازية و البخارية، مؤكدةً على صيانة الخط الرابط بين محطة توليد جنوب طرابلس، الهضبة الخضراء.

كما أكدت تأمين وزارة الداخلية لمركز التحكم الرئيسي ببوابة الجبس” السواني”، ليتمكن فريق عمل الشركة من مباشرة أعماله بسهولة، فيما لازالت فرق عمل الصيانة لم تتمكن بعد من الوصول لبعض المناطق لإجراء الصيانة العاجلة لخط الكهرباء الموجود في محيط معسكر” اليرموك”، بطريق صلاح الدين وعين زارة، وادي الربيع.

وفيما يخص انقطاع مياه النهر، أعلنت رجوع الكهرباء الجمعة للمحطات الرئيسية للنهر بالمنطقة الجنوبية والعمل جار على تجهيز المحطات الفرعية المغذية للحقول وعند التجهيز سيبدأ ضخ المياه عبر الخطوط الرئيسية فيما فرق النهر تعملُ جاهدةً لتشغيل المحطات الفرعية.

وعرجت خلال عرضها على تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية الذي يؤكد وجود عدد”25″، عائلة نازحة بمدرسة الانعتاق، وعدد”8″، عائلات تضم” 39″، شخص من بينهم”22″، طفل بمدرسة سيدي” عبدالجليل” بمنطقة جنزور، وإغلاق مدرستي بدر الكبرى” ابن نصير”، من قبل بلدية” حي الأندلس”، واستبدالهم بمدرسة الكفاح بمنطقة” غوط الشعال”، وأشارت لوجود عدد” 25″، عائلة بمدرسة” الهادي” عرفة”، التابعة لبلدية طرابلس المركز.

وأكدت استقبال فرع الشؤون الاجتماعية بمنطقة السواني لعدد” 75″، عائلة موزعين بين عمارة “اللدائن”، ومدرسة “الخلفاء الراشدين القرآنية”، واستقبال فرع الشؤون الاجتماعية بمدينة” يفرن”، عدد” 25″، عائلة نازحة تم إيوائهم في بيوت الأهالي ويتم تجهيز القسم الداخلي بالمدينة لإيوائهم، كما أشارت لتقرير الوزارة الذي يؤكد وجود أكثر من220 عائلة نازحة ، موزعين على عدة بلديات لدى أقاربهم، فيما استقبلت بلدية تاجوراء عدد” 200″ عائلة.

وأكدت على توزيع الوزارة صباح غدٍ الأحد صكوك الدعم المالي لفروعها في مناطق” عين زاره، والخمس، وطرابلس المركز، وحي الأندلس، وسوق الجمعة، وجنزور، وجادو، والسواني.

وعرجت على اجتماع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق بداد قنصو، الذي عقده السبت مع كل من وزير الاقتصاد، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ونقيب الخبازين، ومدير إدارة التسويق بالشركة الوطنية للمطاحن، وأعضاء البلديات، ومدراء المصانع، وتأكيده على توزيع “400”، طن من الدقيق يومياً على مصنع” زليتن”، الذي يغذي مديتي زليتن ومصراته، ومصنع صرمان الذي يغذي المنطقة الغربية من “الزاوية وصولا الى رأس اجدير”.

وأكد ” قنصو” خلال الاجتماع رسو عدد أربعة بواخر في ميناء طرابلس تحمل القمح وسيتم توزيع حمولاتها على مصانع “وادي الربيع، الوسام الذهبي، زهرة الربيع، ومصنع ” اوهيبة” بمدينة زليتن الذي سيوزع انتاجه لمناطق الجنوب.