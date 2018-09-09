أخبار ليبيا 24 – خاص

زار النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معتيق رفقة وزير الداخلية المفوض عميد عبدالسلام عاشور ووزير المواصلات ميلاد معتوق منفذ مطار معتيقة الدولي .

وتأتي هذه الزيارة – التي كانت أمس السبت – للإطلاع على سير العمل داخله بعد توقفه خلال الاشتباكات التي شهدتها الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.

وأكد وزير الداخلية المفوض إن هذه الزيارة تأتي لمعرفة حركة خروج ودخول الطائرات، ووضع ضوابط وأسس جديدة للمطار، بحيث يكون الضبط والربط هو شعار العمل داخله .

وطمأن الوزير المسافرين بأن أفراد الأمن والشرطة هم من يسيرون العمل داخل أقسام المطار.

وأوضح أن زيارته كانت متابعة من الوزارة لتزويد المطار ببعض النواقص والإمكانيات التي ستتوفر خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي سياق منفصل، قام الوزير بزيارة جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس وأطلع خلالها على سير عمل الفرع خلال فترة الاشتباكات وتوفير ممرات آمنة لنقل المصابين والجرحى.

وعبر رئيس جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس عن سعادته بالزيارة، الأمر الذي يعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والنهوض بهذه المهنة المشرفة.