أخبار ليبيا 24

اعتبرت وزيرة الدفاع في الحكومة الايطالية إليزابيتا ترينتا أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر شريكاً في عملية الحوار لتجاوز الأزمة الليبية، مجددةً رفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا حتى في حال تدهور الأوضاع من جديد.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن وزيرة الدفاع الإيطالية قولها أن بلادها تتبع إستراتيجية دقيقة تهدف إلى تعزيز الإطار الأمني والقدرة على الحوكمة، لافتةً إلى أنه من الضروري الآن دعم السلطات المحلية والشركات الحكومية في ليبيا.

وتابعت قائلة ”استبعد بشكل قاطع أي تدخل عسكري أيضاً بسبب ما يمكن أن يترتب عنه. كلنا نتذكر خطأ عام 2011 والذي أسفر عن خلق المزيد من عدم الاستقرار ووضع إيطاليا في خطر لذلك يجب أن نتذكر دروس الماضي”.