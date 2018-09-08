أخبار ليبيا 24

عقدت المؤسسة للوطنية للنفط وشركة سرت للنفط، يومي الإربعاء والخميس الاجتماع الفني الثاني لإنتاج وتطوير الاحتياطي والحفر التطويري وصيانة المشاريع ضمن الاجتماعات الفنية الثانية بين المؤسسة والشركات التابعة لها.

وترأس وفد المؤسسة عضو مجلس الادارة جاد الله العوكلي رفقة كل من مدير إدارة الإنتاج أنور عقيل، مدير إدارة تطوير الاحتياطي نور الدين الشقمان، مدير إدارة الصيانة والمشاريع صالح البصير، وعدد من المختصين بالإدارات الفنية والمالية بالمؤسسة.

فيما مثل شركة سرت رئيس لجنة الادارة ناجي احفاف وعدد من أعضاء لجنة الإدارة والمدراء العامين ومدراء الإدارات والمختصين ومراقبي الحقول بالشركة، بالإضافة إلى مندوبين عن كل من شركات الحفر والجوف ومعهد النفط الليبي.

وقدمت إدارات شركة سرت عروض فنية نوقش فيها المشاريع الجاري تنفيذها خلال العام الحالي 2018 فيما يخصّ نشاط الإدارة العامة للعمليات و إدارة الصحة و السلامة والبيئة، المتمثلة في الدراسات المكمنية والمعملية ونشاط الحفر التطويري وصيانة الآبار ونشاطات الإنتاج و نقل تزويدات الغاز.

كما ناقش الطرفان نشاطات الإدارة العامة لهندسة المشروعات للعام 2018 ، ومنها نشاط صيانة الحقول والمرافق والشحن وهندسة العمليات، وعدد من المشاريع الأخرى، وايضاً تمت مناقشة الإشكالات والتحديات التي تواجه الشركة في تنفيذ مشاريعها و محاولة إيجاد الحلول المناسبة لها ، كما تم طرح موضوع المشاريع الجديدة المقترحة للعام 2019 والميزانيات المقترحة لها.

كما التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة بذل الشركة المزيد من الجهد لتحقيق مستهدفاتها من إنتاج النفط والغاز وضرورة إعطاء الأهمية القصوى لتطبيق لوائح واجراءات السلامة وبذل كل جهد لتطوير كوادرها من خلال اعادة تفعيل مراكز التدريب الخاصة بها.