أخبار ليبيا24- خاص

استشهد خلال المواجهات التي تخوضها القوات المسلحة العربية الليبية ضد عناصر تنظيم الدولة في محور وسط البلاد في مدينة درنة آمر سرية الحماية الأولى طبرق رئيس عرفاء بشير عبدالوكيل الشاعري.

وفقدت القوات المسلحة خلال موجهات الأربعاء، أربعة آخرين من منتسبيها وهم سراج حسن سالم أكبيرة الغيثي من درنة تابع لسرية البركان المساندة للقوات المسلحة الليبية، والجندي إدريس فرج بلقاسم القطعاني من القبة تابع للسرية الثالثة مقاتلة الكتيبة 276 المجحفلة، والجندي سليمان العمامي من سرية الحماية الأولى طبرق، الجندي سند ناجي الحسنوني من طبرق الكتيبة 309 مقاتلة.

وأصيب كذلك عدد آخر من الجنود عقب محاولة القوات المسلحة الليبية التقدم في عدة نقاط ومراصد تحت سيطرة تنظيم الدولة بمساندة الطيران الحربي.

يشار إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية تخوض معارك ضارية ضد بقايا الجماعات الإرهابية المحاصرة في منطقة المغار والمدينة القديمة في مدينة درنة.