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أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن انقطاع التيار الكهربائي عن حقول آبار المياه في منظومة الحساونة سهل الجفارة ينذر بتوقف كامل لضخ المياه.

وأوضح الجهاز عبر الصفحة الرسمية على “فيسبوك” أن حقول آبار المياه في منظومة الحساونة سهل الجفارة تعرضت منذ الأمس وحتى اليوم الجمعة إلى انقطاع كامل للتيار الكهربائي.

وأكد الجهاز أن هذا الانقطاع سيوثر على تدفق المياه عبر الخطوط الرئيسة، وباستمرار انقطاعه سيكون هناك توقف كامل لضخ المياه.

وأشار جهاز تنفيذ وغدارة مشروع النهر إلى أنه هذا الانقطاع يسبب تفريغ مقاطع كبيره من الخطوط الرئيسة ويحتاج ذلك إلى ساعات طويلة لإعادة تعبئتها من جديد.