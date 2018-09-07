أخبار ليبيا24- خاص

تحتوى منطقة الواحات في الجنوب الشرقي لليبيا على أكبر الحقول النفطية المنتجة للنفط والغاز حيث تتركز شركة الواحة على إنتاج مايقارب عن 325 ألف برميل يوميا من حقولها وهي الواحة بـ 150 ألف برميل و حقل جالو 59 ينتج حوالي 133 ألف برميل يوميا فيما ينتج حقل السماح 42 ألف برميل.

وتعتبر شركة الواحة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بشريك أمريكي و تصدر النفط عن طريق ميناء السدرة في الهلال النفطي

فيما ينتج حقل آمال التابع لشركة الهروج 32 ألف برميل يوميا وتشاركها شركة الخليج بحقل النافورة وحقل أجخرة التابع لشركة “فنتر سهال” الألمانية بـ 29 ألف برميل.

ويأتي حقل أبو الطفل التابع لشركة مليتة “إيني” الإيطالية بإنتاج بلغ 70 ألف برميل يوميا ويتم تصديره عن طريق أنبوب حقل النخلة التابع لشركة “فنترسهال” الألمانية والتي تنتج حولي 20 ألف برميل ويجرى تصديرها عن طريق ميناء الزويتينة.

وجاءت شركة الزويتينة بإنتاج بلغ 50 ألف برميل يوميًا في حقلي ” أ ” و ” د ” في الربع الأول من العام الحالي 2018، حيث كان إنتاج الحقل “أ 103″، 314 ألف برميل يوميا، وحقل “د 102″ 1 مليون و106 ألف، وحقل د 103” 3 مليون و128 ألف، بمجموع 4 مليون و549 ألف و948 برميل يوميًا.

وجاءت كميات الغاز المنتجة في حقول شركة الزويتينة في الرابع الأول من 2018 بمجموع 251 ألف قدم مكعب من الغاز حيث أنتج الحقل “أ 103” 11 ألف قدم مكعب، والحقل “د 103” أنتج في نفس الفترة 240 ألف قدم مكعب.

وويتم كذلك استخلاص ما يعادل 6.7 آلاف برميل كمكثفات، يتم شحنها إلى ميناء الزويتينة لتخضع لعمليات فصل وتحسين، حيث يتم إنتاج البروبان والبيوتان والنافتا.