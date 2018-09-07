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بحثت لجنة الطوارئ والأزمة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1269 الخطوات العاجلة التي يجب اتخاذها لتوفير الخدمات في المناطق تمهيدا لعودة النازحين لمنازلهم جراء الاشتباكات التي وقعت جنوب طرابلس.

واستعرض المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء الأضرار التي تعرضت لها الشبكة العامة نتيجة الاشتباكات والذي أصدر تعليماته للفرق الفنية للبدء في عمليات الصيانة في الأماكن المتضررة والتي حال الجانب الأمني الوصول إلى بعض منها.

ومن جهته، استعرض وزير الحكم المحلي خلال الاجتماع برئاسة النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق المشاكل التي تعاني منها شركة الخدمات العامة طرابلس.

ومن جانبه، وأشاد وزير الداخلية بالجهود التي بذلت لتوقف الاشتباكات مشيراً للاتفاق الذي أبرم يوم الثلاثاء برعاية الأمم المتحدة والتأكيد على بدء العمل لعودة النازحين إلى بيوتهم وضرورة تكثيف الجهود لعدم تجدد الاشتباكات مستقبلا.

وتم الاتفاق على ضرورة العمل من أجل عودة الحياة في المناطق التي شهدت اشتباكات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الخدمات التي يحتاجونها.

وقام أيضًا أعضاء لجنة الطوارئ بجولة لتقييم الأضرار التي لحقت بخزانات مستودع طريق المطار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط بعد تعرضها للإصابة بأحداث جنوب طرابلس.

وزار الفريق الذي ضم كل من مدير عام الصحة والسلامة والأمن والبيئة والتنمية المستدامة في المؤسسة خالد بوخطوة ومدير الصحة والسلامة والبيئة سالم الجواشي ومدير إدارة الأمن عبدالسلام الغزيوي فرق الإطفاء المساندة والتي تم تجميعها من الشركات النفطية بالمنطقة الغربية.