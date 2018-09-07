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وقع عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار الخميس في مقر ديوان البلدية بنغازي ومدير جهاز تنمية وتطوير المدن في المنطقة الشرقية ناجي المعداني عقود صيانة عدد (29) مدرسة في المدينة.

وأوضح عميد بلدية بنغازي، أن توقيع هذه العقود جاء من باب حرص البلدية على الرفع من مستوى الخدمات التعليمية بالمدينة, مؤكدًا بأن هذه العقود تم إقرارها من قبل لجنة إعادة استقرار بنغازي.

وأضاف عميد البلدية “نظرًا لتهالك عدد من مؤسسات التعليمية جراء الدمار والتخريب الذي خلفته الجماعات الإرهابية الأمر الذي أثر سلبًا على سير العملية التعليمية بالصورة المثلى فإن بلدية بنغازي تعمل على صيانة كافة المدارس بالمدينة خلال المدة القريبة المقبلة”.

ومن جهته أكد رئيس جهز تنمية وتطوير المدن أن أعمال صيانة هذه المدارس سوف تنجز خلال 60 يوما.