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احتضنت مدينة المرج اجتماع الأندية الواقعة في نطاق الاتحادات الفرعية الجبل الأخضر وبنغازي وخليج سرت، لمناقشة والاتفاق على كل الأمور الخاصة بتشكيل رابطة الأندية التي ستتولى مهام الإشراف على تنظيم مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي القادم 2019/2018.

وشهد الاجتماع الذي ترأسه النائب الأول لرئيس الاتحاد العام عبدالحكيم الشلماني بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي فرج شعيب يونس الكزه محمد، ورئيس الاتحاد الفرعي بنغازي إبراهيم الشلماني ونائبه فرج الحواز توضيح كل ما يتعلق بمهام ودور الرابطة وآلية انتخابها.

واستعرض عبدالحكيم الشلماني أمام الحضور كل الأمور التي واجهت لجنة المسابقات في تنظيم منافسات الموسم الماضي وكل الصعوبات والعراقيل التي يعلمها الجميع والمتمثلة في الظروف الصعبة والتي استطاعت اللجنة واتحاد الكرة وكل اللجان العاملة وحتى الأندية من مواجهتها والتعامل معها لكي تصل المسابقة وكل المسابقات الرسمية إلى بر الأمان.

وشهد الاجتماع غياب نادي الأهلي بنغازي ونادي التحدي وحضور أندية كل من الأخضر، دارنس، الصداقة، شباب الجبل، الأنوار، الهلال، النصر، التعاون، نجوم إجدابيا وخليج سرت.

وبعد سلسلة من النقاشات والاستفسارات طالب أعضاء المكتب التنفيذي من الأندية الحاضرة اختيار أعضاء الرابطة عن مجموعتهم وبالطريقة التي تناسبهم حيث جرى الاتفاق على أن يتم اختيار مندوبين اثنين عن كل اتحاد فرعي وهم عبدالهادي أسويطي، عبدالحكيم سعد، حمدي الدعوب، توفيق عيسى، عادل الأوجلي، وعمر السعيطي.

وأوضح أعضاء المكتب التنفيذي أن نجاح مسابقة الموسم الرياضي الجديد ستكون رهينة بنجاح الرابطة في أداء دورها المنوط والمطلوب وكذلك تعاون جميع أندية الدوري الممتاز وكل الجهات ذات العلاقة.

واعتبر أعضاء المكتب التنفيذي أن نجاح كل مسابقات الموسم الجديد تعد مسؤولية جماعية تضامنية تعني الجميع دون استثناء.

يشار إلى أن اجتماع أندية الاتحادات الفرعية في مصراتة وطرابلس والمنطقة الغربية سيعقد خلال الأيام المقبلة وسيتم الإعلان عن مكانه وموعده عبر الصفحة الرسمية لاحقا.