أخبار ليبيا 24- خاص

توفي مساء اليوم القائد الميداني الأول للكتيبة 301 التابعة لدفاع حكومة الوفاق علي سليم متأثراً بجراحه بسبب اشتباكات العاصمة .

وكان الأخير قد أصيب بإصابات بالغة الخطورة، في الأول من سبتمبر الجاري، أدت إلى دخوله الإنعاش، نتيجة الاشتباكات الدائرة مع اللواء السابع في طريق الأحياء البرية.

ونعى القيادي فى جهاز المباحث الجنائية بمصراتة أنور فرج سويسي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك مساء اليوم السبت على سليم، دون أن يدلي بأي تفاصيل إضافية عن ملابسات وظروف وفاته .

يشار إلى أن الكتيبة 301 المعروفة سابقاً باسم ” الحلبوص ” اتخذت هذه التسمية تخليداً للقائد محمد الحلبوص الذي قاتل ضد نظام القذافي خلال أحداث الثورة وتمكن من إخراج كتائبه من مدينة مصراتة قبل أن يُقتل بعد أن أصابته قذيفة هاون، وتعد هذه المجموعة من أقوى الكتائب المسلحة بمدينة مصراتة، وتسيطر هذه المجموعة المسلحة التي تتكون من حوالي ألف عنصر على قصور الضيافة وباب بن غشير وصلاح الدين وخلة الفرجان وطريق المطار الدولي والمناطق الجنوبية في العاصمة.