أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن بلوغ الإيرادات من شهر يناير 2018 حتى إلى نهاية يوليو من نفس العام إلى 13.6 مليار دولار أمريكي.

وبذلك تجاوزت إيرادات المؤسسة خلال الأشهر السبعة المحتسبة إجمالي الإيرادات لعام 2017 والتي بلغت 13 مليار دولار أمريكي.

وشددت المؤسسة على أنها إذا تمكنت من مواصلة عملها دون عوائق، فإنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 23.4 مليار دولار أمريكي في 2018، أي ما يعادل زيادة سنوية بنسبة 80 بالمئة.