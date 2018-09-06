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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإيرادات السنوية لعام 2018 من شهر يناير إلى نهاية شهر يوليو بلغت 13.6 مليار دولار أمريكي.

وأكدت المؤسسة انه على الرغم من أزمة خليج سرت الأخيرة وغيرها من التحديات التشغيلية الوطنية، فلقد تجاوزت إيرادات المؤسسة منذ يناير 2018 إلى الآن إجمالي الإيرادات لعام 2017 التي بلغت 13 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنها إذا تمكنت من مواصلة عملها دون عوائق، فإنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 23.4 مليار دولار أمريكي في 2018، أي ما يعادل زيادة سنوية بنسبة 80 بالمئة.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله :” لقد طالبت مراراً وتكراراً بالتوزيع العادل لإيرادات النفط الوطنية كما دعيت إلى ضرورة تحلي الجهات الحكومية بالمزيد من الشفافية في هذا الصدد”.

وأضاف صنع الله :هذه المشكلة هي واحدة من أهم المشاكل التي تواجه بلادنا، وقمنا بنشر بيانات الإيرادات الشهرية اعتماداً للمبادئ الرئيسية لمعيار الإبلاغ المالي الذي تنص عليها مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وذلك حرصاً على ترسيخ مبدأ الشفافية وسعياً من المؤسسة لأن تكون المعيار الذي تستخدمه المؤسسات الليبية الأخرى لتقييم أدائها”.

وتابع: “أدعو كلاً من وزارة المالية والمصرف المركزي إلى نشر الترتيبات المتعلقة بالميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية بشكل مفصل، فمن خلال هذه الإجراءات وبهذا المستوى من الشفافية، سيتمكن كل المواطنين الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية”.

الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تملك أي دور أو سلطة أو صلاحية في تخصيص أو توزيع الميزانيات والإيرادات، وذلك وفقاً للآلية المالية القانونية القائمة منذ قبل عام 2011؛ حيث تستلم المؤسسة ميزانيتها من وزارة المالية، كما هو الحال مع باقي الهيئات الممولة من الخزانة العامة، حيث تتمثل المهمة الرئيسية للمؤسسة في استكشاف و إنتاج و تصنيع و تصدير النفط والغاز و مشتقاتها.