أخبار ليبيا 24 – خاص

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الخميس مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتناولت المكالمة مستجدات الوضع الأمني في ضواحي العاصمة طرابلس، في إطار التشاور ومتابعة تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا .

وأعلن الرئيس الفرنسي رفضه الكامل لمهاجمة العاصمة وتهديد حياة المدنيين، معبراً عن أسفه لوقوع ضحايا بين السكان .

وأكد ماكرون دعمه لحكومة الوفاق الوطني وما تتخذه من إجراءات للتهدئة وإعادة الأمن والاستقرار.

وأكد الرئيس ماكرون – عبر الهاتف – عزمه على الاستمرار في تطبيق مخرجات لقاء باريس، ورفضه التام لمناورات المعرقلين للمسار الديمقراطي.

من جانبه، عبر السراج عن شكره للرئيس الفرنسي للتواصل واهتمامه باستقرار البلاد، مؤكداً على الثوابت الوطنية، وأنه لن يسمح بتهديد طرابلس أو غيرها من المدن.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن الحكومة تعمل بكل قدراتها لضمان أمن وسلامة المواطنين.

ودعا إلى توحيد الموقف الدولي تجاه الأزمة الليبية، وأن يتم محاسبة كل من يعرض أمن المدنيين للخطر، واتخاذ مواقف حازمة تجاه من يعرقلون العملية السياسية، مطالباً كافة الأطراف المعنية الإلتزام باستحقاقات الاتفاق السياسي.

وجدد السراج في ختام المكالمة تقديره لدعم فرنسا لحكومة الوفاق الوطني وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.