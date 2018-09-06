أخبار ليبيا 24 – خاص
نفى مصدر رفيع المستوى بمديرية أمن أجدابيا خبر إيقاف مدير البحث الجنائي حامد الغناي بالمدينة .
وقال المصدر – لأخبار ليبيا 24 – إن الغناي يمارس عمله من مكتبه حتى تاريخ اليوم الخميس الموافق للسادس من سبتمبر .
وكان نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي تداولوا خبر إيقاف مدير البحث الجنائي وإحالته إلى التحقيق بسبب تورطه فى أعمال تهريب المهاجرين غير الشرعيين .
وشدد المسؤول على كافة النشطاء توخي الدقة في نقل الأخبار التي تمس الأمن العام ، خاصة في هذه المرحلة الصعبة .
مصدر أمني ينفي خبر إيقاف مدير البحث الجنائي أجدابيا
أخبار ليبيا 24 – خاص