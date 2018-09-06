أخبار ليبيا 24

نفى المتحدث الرسمي باسم قوة الردع الخاصة أحمد بن سالم في تصريحات لأخبار ليبيا 24 الأخبار التي تم تداولها حول إطلاق سراح أو هروب نزلاء من سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وأكد بن سالم أن مؤسسة الإصلاح والتأهيل (سجن امعيتيقة) تحت السيطرة وجميع عناصر الشرطة القضائية يقومون بتأمين السجن ويؤدون عملهم بشكل يومي كالمعتاد.