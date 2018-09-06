أخبار ليبيا 24
نفى المتحدث الرسمي باسم قوة الردع الخاصة أحمد بن سالم في تصريحات لأخبار ليبيا 24 الأخبار التي تم تداولها حول إطلاق سراح أو هروب نزلاء من سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس.
وأكد بن سالم أن مؤسسة الإصلاح والتأهيل (سجن امعيتيقة) تحت السيطرة وجميع عناصر الشرطة القضائية يقومون بتأمين السجن ويؤدون عملهم بشكل يومي كالمعتاد.
وأشار إلى أن قوة الردع الخاصة لازالت في مقرها وتقوم بتأمين المؤسسة ومطار معيتيقة الدولي ومحيطه بالكامل وهي في انتظار إعادة فتح مجاله الجوي.
وعن مشاركة قوة الردع الخاصة في الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس، أوضح بن سالم ” قوة الردع شاركت لدحر المهاجمين على العاصمة طرابلس الذين يقومون بالقصف ويدعون الوطنية والإصلاح”.
ونوه إلى أن مشاركتها بعيدة عن كل التجاذبات السياسية وكانت لـ”دفع الضرر ودحر المهاجمين خوفاً على حياة وسلامة أهل العاصمة”.
وحذر بن سالم ” كل من تسول له نفسه المساس بأمن العاصمة بأنه سيجد قوة الردع الخاصة له بالمرصاد”.
وشدد على حرص قوة الردع على “وحدة الوطن الذي لن ينهض إلا بتوحيد كلمتهم وجمع صفهم، بالقول ” أيدينا مفتوحة لأي غيور يريد الإصلاح في هذا الوطن بكل الطرق الصحيحة وليس بالهمجية التي سلكها المهاجمون على العاصمة هذا وإن قلنا أنهم قادمون للإصلاح، لكن اتضحت أن نواياهم تدمير العاصمة”.
كما طالبت قوة الردع من “الجميع بتحري الدقة والمصداقية قبل تداول مثل هذه الأخبار التي وصفها بالإشاعات”.