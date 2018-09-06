أخبار ليبيا 24

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور امراجع علي في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 أن على الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في انتظار إصدار قانون الاستفتاء الذي يتعمد مجلس النواب عدم إصداره .

وأضاف علي أن مجلس النواب يريد أن يلجأ إلى القرار رقم 5 لسنة 2014 والذي يتم فيه انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة دون مراعاة العامل الجغرافي وأن قانون الانتخابات يحتاج إلى 120صوت وسوف يحدث إشكال.

وتساءل ” كيف يتم اختيار رئيس الدولة وما هي آلية اختياره؟”.

ونوه عضو التأسيسية إلى أن التعديل الدستوري يحتاج إلى 134 عضو ، لأن مجلس النواب سحب صلاحيات الرئيس من تعديل فبراير المادة 34،36 والتي أدخلت من خلال التعديل الثامن .

مؤكداً أن النواب “يعقدون الأمر لكي لا يصدر قانون الاستفتاء و يجهلون كل شيء إلا التلاعب بمصير الشعب الليبي”.