أخبار ليبيا 24 – خاص

شن وكيل وزارة الحكم المحلي بوزارة الحكم المحلي عادل الزايدي جولة تفتيشية على العديد من قطاعات الخدمية بمدينة بنغازي وحلحلة المشاكل التي تعاني منها هذي القطاعات.

وقام وكيل وزارة الحكم المحلي صباح اليوم الأربعاء بجولة ميدانية؛ رفقة مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي ورئيس غرفة عمليات غرب بنغازي التابعة لجهاز الحرس البلدي؛ إلى مكب قنفوده واقفاً على حل المشاكل به وتكليف جهاز الحرس البلدي بإنشاء وحدة لإشراف ومتابعة سير العمل داخل المكب.

ودعا وكيل الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت للإشراف ومتابعة تنظيف الميادين العامة والساحات والحد من انتشار التلوث البيئي داخل مناطق سكنية ولإزالة المخلفات والقمامة منها.