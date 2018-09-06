أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر عميد بلدية طبرق الناجي مازق من أزمة في مياه الشرب، بسبب نقص مادة الترسيب بمحطة تحلية المياه بالمدينة .

وأوضح عميد البلدية أن هذه المادة قد وصلت في السابق من الخارج وقاربت على النفاذ والذي سيتسبب في توقف المحطة الرئيسية والتي هي المصدر الوحيد للمياه .

وذكر مازق أن هناك اعتداءات على الشبكة الرئيسية للمياه، حيث يبلغ إنتاج المحطة 36 ألف متر مكعب يومياً، وما يصل إلى الخزانات الرئيسية هو 20 ألف متر مكعب فقط .

وأكد أن مدينة طبرق تدخل في ساعات طويلة بسبب طرح الأحمال وتهالك المحطة الرئيسية وهم في انتظار إنشاء المحطة الغازية التي ستغطي جزء كبير من ليبيا .

وطالب من سكان المدينة وأصحاب المتاجر والورش والمزارع ترشيد استهلاك الكهرباء .

وعرج عميد البلدية خلال حديثة إلى أزمة نقص الفصول الدراسية بالمدارس وتكدس الطلاب والتي تتسبب في استيعاب التلاميذ والطلبة .