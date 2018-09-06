أخبار ليبيا 24 – خاص

أعفت وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة نائب مدير فرع صندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية، وذلك على خلفية منح الإذن لتسليم مخصصات الدقيق على مخابز الموقوفة من الوزارة ،والتي امتنعت عن الاستلام بحضور قوة ضبط الشارع العام بمدينة بنغازي بساحة الكيش يوم السبت الماضي.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة البدء في توزيع باقي مخصصات الدقيق المخصص للمخابز اليوم الثلاثاء للبلديات التالية ، المرج ساحل توكرة جردس العبيد التابعة للحكومة المؤقتة وذلك بساحة المسجد الكبير بمدينة المرج ويشمل إجمالي عدد الكمية أكثر من 12000 كيس قادرة هذه الكميات على تغطية المخصصات لجميع المخابز بالبلديات، وتعتبر بذلك مخصصاتها كاملة .

الجدير بالذكر بعد الإجراءات اأبخيرة للوزارة بشأن مخصصات الدقيق وتوفير رغيف الخبز بالأسعار المعتمدة من الوزارة 120 جرام بــ 100 درهم .

وتنوه الوزارة مجدداً إلى مسؤولية الأجهزة الضبطية بالمدينة وفي حالة عدم انتظام رغيف الخبز بمدينة المرج وضواحيها سيتم اتخاذ حزمة من الإجراءات المتخذة في مدينة بنغازي .

مع العلم أن سعر الدقيق يسلم بسعر 35د.ل للقنطار، وفي بعض المدن مثل طرابلس تجاوز سعر القنطار 360د.ل.