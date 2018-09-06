اخبار ليبيا 24 – خاص

تواصل الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي جهودها فى تنفيذ قرارات الضبط والإحضار الصادرة من المحامي العام والنيابة العامة وضبط المحكوم عليهم بما يحقق الصالح العام وهيبة الدولة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالإدارة العامة للبحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي إن القوات المشاركة في علميات الضبط والإحضار هي قوة التحري والقبض المشكلة بقرار من مدير الأمن، وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي، ومراكز وأقسام ووحدات التابعة لمديرية أمن بنغازي .

وأوضح العرفي أن الحملة شملت نقاط أمنية تفتيشية ثابتة ومتحركة داخل دائرة اختصاص كل مركز شرطة .

وذكر أن العملية أسفرت عن تحقيق عدة نتائج بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إحراز وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وتنفيذ العديد من أوامر الضبط والإحضار.