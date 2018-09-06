أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الشرطة السياحية وحماية الآثار بالمنطقة الشرقية تسليم قطعة أثرية لمراقبة آثار شحات.

يأتي ذلك بعد عثور إحدي الدوريات الراجلة لجهاز الشرطة السياحية فرع الجبل الأخضر رأس تمثال جنائزي يعود إلى سيدة من القرن الثاني أو الثالث، وذلك خلال عمليات التحري قرب منطقة المقابر الشمالية في شحات وتم تسليمه إلى مراقبة الآثار بمدينة شحات .

وأكدت الشرطة السياحة وحماية الآثار في بيان إن رأس التمثال، المصنوع من الرخام، يعود إلى حقبة ازدهر فيها فن النحت الروماني ورغم صغر حجم رأس التمثال، الذي بلغ طوله نحو ستة سنتيمترات، وعرضه أربعة سنتيمترات، إلى أنه من الواضح انه يدل على وجه أو رأس تمثال جنائزي من الرخام ومن الملامح هو رأس سيده.

وفي ذات الشأن، ثمن مراقب أثار شحات جهود رجال الأمن في الشرطة السياحية ومديرية الأمن الذين يسهرون على حماية هذا الموروث سواء في مواقعها الأصلية أو في مخازنها و متاحفها

يذكر أن مراقبة الآثار بشحات استلمت في وقت سابق عدت تماثيل تم العثور عليها سابقاً من قبل رجال الأمن بمركز شرطة شحات.