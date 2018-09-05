أخبار ليبيا 24

كشف تقرير مطول نشره الصحفي المختص بكرة السلة الإفريقية جوليو شيتوندا عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة السلة فيبا قائمة أفضل 10 لاعبين في بطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 18 عاما التى اختتمت خلال الأيام الماضية فى مالي وظهر من بين اللاعبين العشرة نجم المنتخب الليبي ادريس زيو.

وفيما يلي القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين:-

سيرمان كانوتى ( مالى ) – ابراهيم ابراهيم ( مصر ) – عبدالكريم كوليبالى ( مالى ) – بيير كاسيركا ( الكونغو الديمقراطية ) – ادريس زيو ( ليبيا ) – ايلاس نجوجا ( رواندا ) – جيان بويسى ( السنغال ) – هيرتر نجالامولمى ( الكونغو الديمقراطية ) – تيرى كوندوا (رواندا ) .