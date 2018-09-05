أخبار ليبيا 24-خاص

قالت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران في حوار نشر سابقاً في أخبار ليبيا 24 أن الإعلان الدستوري لم يقل أن تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر رغم أنه كان باستطاعة المشرع قول ذلك.

وأوضحت عمران ” بالنسبة لموضوع تقسيم الدوائر ، فالإعلان الدستوري الذي نحتكم له قال أنه لكي يكون مشروع الدستور مشروعا دائماً لابد أن يتفق عليه ثلثي المقترعين بنعم ولم يقل أن تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر رغم أنه كان باستطاعة المشرع قول ذلك”.