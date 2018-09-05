أخبار ليبيا24

أفاد الناطق الإعلامي لمنطقة الكفرة العسكرية مفتاح بوزيد قيام مجموعة مسلحة باختطاف عدد 2 من المسافرين من مدينة الكفرة كانوا في طريقهم إلى مدن الشمال.

وأضاف بوزيد ن اختطاف المواطنين كان في استيقاف وهمي بالقرب من شركة الـ 40 والتي تبعد عن الكفرة مسافة 60 كلم، لافتا إلى أن المخطوفين سائقي حافلات لنقل الركاب من الكفرة لمدن الشمال والعكس حيث تم ترك العائلات على قارعة الطريق بعد خطف السائقين.

وأكد أن العصابة ذاتها قامت باختطاف 4 مواطنين قبل 5 أيام 2 من مدينة تازربو كانوا في رحلة صيد جنوب غرب المدينة والباقي من مدينة الكفرة ليصبح العدد الكلي للمخطوفين 6.

وأفاد بوزيد أن هذه العصابات تمتهن الحرابة والخطف وطلب الفدية مقابل إطلاق سراح المخطوفين على الطريق الرابط الكفرة بجالو.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أن القوة المتمركزة في بوابة بوزريق قامت بإيقاف كافة المسافرين المتجهين إلى الكفرة حتى التأكد من أن الطريق آمن لمرورهم.