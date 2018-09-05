أخبار ليبيا24

بعد الخسائر التّي مُنيَ بها داعش، ولا سيّما بعد انتصار السّلطات السّوريّة والعراقيّة عليه سالبةً إيّاه معقلي الرقة والموصل في سوريا والعراق على التّوالي، راح تنظيم داعش يبحث عن مدينةٍ جديدةٍ يفرض سلطته فيها ويحوّلها إلى عاصمةٍ له.

وهكذا توسّعت خُطط التّنظيم في ليبيا بعد احتلاله مدينة سرت وأصبحت نواياه واضحةً برغبته في التقدّم باتجاه إجدابيا والسيطرة على آبار النفط فيها، فبالتّالي ومع احتلال الهلال النّفطيّ بالكامل يكون داعش قد أمّن مصدر تمويل ضخم له ولمخططاته في ليبيا.

وفي أعقاب التضييق الذّي نفّذته كلّ من سوريا والعراق على داعش واستهداف عناصره، لجأ هذا التّنظيم إلى تنفيذ أعمالٍ تتسم بالفوضى والدمويّة على أرض ليبيا، وذلك لإجبار الليبيين على التّسليم والخضوع لإرادتهم وزرع الخوف في نفوسهم.

إذ إنّ الطّريقة الوحيدة التّي اعتادها داعش للسّيطرة على المناطق هي تخويف السكّان واستغلالهم لاستمالتهم إلى صفوفه وبالتّالي استخدامهم كرهائن لتهديد الدّولة والسّلطات.

في المقابل، لم تقف الدّولة اللّيبيّة يومًا ساكنةً أمام مخطّطات داعش وعمليّاته التّي باتت تفاصيلها واضحة للجميع، فأمام تهديدات داعش لإضعاف القوّة الاقتصاديّة لليبيا المتمثّلة بحقول النّفط، باشرت السّلطات عمليّات التّمشيط والتفتيش والتّدقيق في محيط الهلال النفطيّ تحسّبًا لأيّ عمليّةٍ مفاجئةٍ قد تقوم بها عناصر إرهابيّة تابعة لتنظيم الدّولة الإسلاميّة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية الموالية للجيش عن مصدر عسكري وقوع اشتباكات بين القوّات العسكريّة المسلّحة التّي كانت قد خرجت للقضاء على الإرهابييّن المتربّصين على حقول النّفط اللّيبيّة، وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل الإرهابيّ المعروف الشيباني فرج.

إضافةً إلى أنّ قوّات الجيش استطاعت حجز سيّارةٍ مفخّخةٍ تحتوي على أحزمةٍ ناسفةٍ، وعددا من العبوات الناسفة، التي يعتقد بأنهم كانوا يحاولون زرعها على خطوط النفط بالقرب من محطة القطار لتفجيرها.

ومصادر أمنيّة أخرى في بنغازي صرّحت أنّه تمّ العثور على سيارتين إحداهما مفخخة كانت معدة وجاهزة للتّفجير.

تجدر الإشارة إلى أنّ بلاغات المواطنين لعبت دورًا مهمًّا لا بل أساسيًّا في اكتشاف العمليّة، من هنا، يتّضح مخطّط داعش الفاشل بحيث يظنّ نفسه قادرًا على استمالة المواطنين كافّةً إلى صفوفه في حين أنّ الوقائع تبيّن العكس تمامًا، وأنّ المواطنين يبحثون عن مصلحة بلادهم فوق كلّ مصلحة، ويتعاونون مع السّلطات في بلادهم للمحافظة على أمنها وسلامتها وبالتّالي القضاء على كلّ إرهابيٍّ خبيثٍ يحاول المساس بأرضهم.