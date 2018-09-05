أخبار ليبيا 24

وعد نجم المنتخب الليبي لكرة القدم وفريق أورلاندو سيتي الأمريكي إسماعيل التاجوري بالظفر بنقاط مباراة المنتخب أمام جنوب أفريقيا المقامة السبت ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2019.

وقال التاجوري في تصريحات صحفية ” الحمد لله الفريق تجمع في جنوب أفريقيا ونستعد للمواجهة القوية أمام جنوب أفريقيا .بكل تأكيد هي مباراة هامه جدا لمنتخبنا وبإذن الله سنشرف بلادنا وسنخرج بالثلاث نقاط” .

وأضاف النجم المحترف بالدوري الأمريكي ” وكل لاعب عليه أن يقوم بأفضل ما لديه في الملعب”.

وختم بالقول ” أتمني التوفيق للجميع خلال المباراة”.

وكان التاجوري قد التحق أمس الاثنين بمعسكر المنتخب بجنوب أفريقيا، ما يشكل إضافة كبيرة لتشكيلة عادل عمروش خصوصاً بعد الأداء الكبير للاعب في الدوري الأمريكي رفقة فريقه أورلاندو سيتي.