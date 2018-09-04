أخبار ليبيا 24

وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في شهر أغسطس الماضي 25 إصابة في صفوف المدنيين، 22 منها لحالات وفاة ، فيما كانت الثلاث الأخريات إصابات بجروح وذلك أثناء سير الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا.

وقالت البعثة أن من بين الضحايا 14 رجلاً وامرأتان وأربعة فتيان وفتاتان لقوا مصرعهم، فيما أصيب رجلان وامرأة بجروح.

لكن البعثة نوهت إلى أنها تعتقد أن العدد الفعلي للخسائر في صفوف المدنيين أعلى من ذلك، مؤكدة أنها تواصل سعيها للتأكد ما إذا كان هناك المزيد من الضحايا المدنيين في سياق الأعمال العدائية الجارية في طرابلس.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ” وقد نجمت غالبية الإصابات في صفوف المدنيين عن طلقات نارية (ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى)، ويلي ذلك القصف (خمسة قتلى) ثم المتفجرات من مخلفات الحرب (مقتل شخص واحد). وكانت الأسباب الدقيقة لوفاة 14 آخرين غير معروفة.

وعلى صعيد المدن الليبية وثق البعثة وقوع خسائر في صفوف المدنيين في طرابلس (19 حالة وفاة وإصابة شخص وحد بجروح)، ودرنة (حالتا وفاة) والزاوية (حالة وفاة واحدة وإصابة اثنين بجروح).

كما وثقت خمس إصابات إضافية ناجمة عن انتهاكات أخرى محتملة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات أو تجاوزات على القانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك في مناطق العجيلات وبنغازي ودرنة وطبرق.

وفي سياق أخر كانت البعثة قد أعلنت اليوم الثلاثاء عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين المجموعات المتصارعة في طرابلس خلال اجتماعها مع قادتهم في مدينة الزاوية غرب طرابلس.

وأوضحت في بيان لها أن توقيع الاتفاق يأتي لإنهاء جميع الأعمال العدائية وحماية المدنيين وصون الممتلكات العامة والخاصة وإعادة فتح مطار معيتيقة.