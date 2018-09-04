أخبار ليبيا 24

دعت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة جميع الأطراف المتناحرة في طرابلس إلى وقف إطلاق النار فورا حفاظاً على أرواح المستخدمين. وطالبت المؤسسة وشركة البريقة بوقف فوري لإطلاق النار حفاظاً على أرواح مستخدمي الشركة المتواجدين في خزانات طريق المطار وصعوبة إجلائهم في هذه الظروف.

كما أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط تعليمات حازمة للمستخدمين بالاحتماء وعدم الظهور حفاظاً على أرواحهم لحين هدوء الوضع .

من جانبه أدان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بشدة تجدد الأحداث التي أدت إلى إصابة اثنين من رجال الإطفاء التابعين لشركة البريقة أثناء محاولتهم للسيطرة على الحرائق في حظيرة الخزانات جراء سقوط عدد من القذائف تسببت بأضرار لحقت بأحد خزانات وقود الطيران وبالخزان الرئيسي للمياه المخصص لإطفاء الحرائق واحتراق مواقع ذات طبيعة عشبية محيطة.

وأكد صنع الله أن أولوية المؤسسة وشركة البريقة لتسويق النفط تتمثل في إجلاء العاملين والحفاظ على أرواحهم.