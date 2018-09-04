أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر مسؤول قطاع التربية والتعليم ببلدية شحات علي بوجنوب، جملة من القرارات الجديدة بشأن عدد من المؤسسات التعليمية بالبلدية.

هذا وقد تم ضمن هذه القرارات تكليف كلاً من محمد يونس سعيد مديراً لمدرسة الشهيد الميار للتعليم الأساسي بمدينة شحات ، وتكليف عبدالعزيز محمود حسين مديراً لمدرسة قورينا للتعليم الأساسي بمدينة شحات.

يشار إلى أن هذه التكليفات قد جاءت بناءً على طلب مدراء المؤسسات التعليمية السابقين والذين كلفوا لمدة زمنية طويلة بإدارتها.