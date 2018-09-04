أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق عميد عبد السلام عاشور مع رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى، آخر التطورات العسكرية في طرابلس، وذلك بحضور رؤساء الأجهزة الأمنية والهيئات والإدارات ومدراء الأمن بالمناطق التابعين لوزارة الداخلية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء على الدعم الكبير لمديرية أمن طرابلس ومدها بالأعضاء والآليات للزيادة من رفع كفائتها، والدفع من جهودها لزيادة بسط الأمن داخل المدينة، وتفعيل الخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة لنشر التمركزات والبوابات الأمنية.

وشدد عاشور على دور أعضاء الشرطة في زيادة تفعيل الأجهزة الأمنية ، وإبعادها كل البعد عن التجاذبات السياسية، والقيام فقط بدورها الأصيل وهو حماية المواطن، والحفاظ على سلامته وسلامة الممتلكات العامة منها والخاصة.

وفي ذات السياق، طمأن الوزير المواطنين بأن الأوضاع الأمنية داخل العاصمة في تحسن مستمر بعد تفعيل البوابات والتمركزات الأمنية التابعة لمديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية .