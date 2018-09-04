أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة وتوقيعه اليوم الثلاثاء .

ونصت بعض بنود الاتفاق الذي وقعت عليه بعض المليشيات والفصائل المتناحرة في طربلس ، إلى إنهاء جميع الأعمال العدائية وحماية المدنيين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، وإعادة فتح مطار معيتيقة في طرابلس، وكافة الطرق البرية بطرابلس.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة دعت عبر صفحتها الرسمية أطراف النزاع في طرابلس ليلة البارحة للجلوس إلى طاولة الحوار ووقف الاشتباكات المسلحة .

يشار إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم الثلاثاء بين أطراف النزاع بين مليشيا اللواء السابع من جهة ومايسمي كتائب ثوار طرابلس من جهة ثانية ، مخلفة عشرات القتلى ومئات الجرحى.