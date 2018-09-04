أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن أعضاء مصلحة الجمارك في الخمس من ضبط أربعة عشر طن من مادة تشتبه في أن تكون مخدرات نوع حشيش قادمة من دولة سوريا .

وجاءت هذه الخطوة بعد تعاون مشترك بين أعضاء الجمارك بمركز جمارك ميناء الخمس البحري ، وبين رجال قسم مكافحة التهريب والمخدرات الخمس.

وأوقف أعضاء الجمارك ورجال قسم مكافحة التهريب والمخدرات هذه الشحنة، وذلك للاشتباه في أنها مواد ممنوعة أو مخدرات نوع حشيش، كانت مخبئة في اصطل معاجين مواد بناء .

وقام المسؤولين بالميناء بإتلاف هذه الكمية بالكامل، بحضور رئيس النيابة المختصة، والعميد امحمد الشيباني نائب مدير عام مصلحة الجمارك، وعميد مراد العالم مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات بالمصلحة، ورئيس مركز جمارك ميناء الخمس البحري، ورئيس قسم مكافحةالتهريب الخمس والجهات ذات العلاقة .