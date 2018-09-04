أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتم الهلال الأحمر الليبي فرع توكرة دورته في مجال الإسعافات الأولية وانتشال الجثث يوم أمس الإثنين بمنطقة ابو ترابة ببلدية الساحل .

وقال عضو فريق البحث عن الجثث التابع للهلال الأحمر الليبي فرع توكرة ونيس الدينالي إن الدورة استهدفت متطوعين الهلال الأحمر الليبي فرع ساحل الجبل الأخضر .

وأوضح الدينالي أن الدورة المكثفة استمرت لمدة ثلاث أيام، وتهدف الدورة لتطوير المتطوعين بالهلال الاحمر الليبي فرع الساحل .

وذكر عضو فريق البحث عن الجثث أنه تمت في نهاية الدورة إجراء مناورة مصغرة على شاطئ البحر لانتشال الجثث .