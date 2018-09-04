أخبار ليبيا 24 – خاص
أعلنت قوة الأمن العام والتمركزات في طرابلس بقيادة عماد الطرابلسي القبض على 65 مجرم شاركوا في عمليات السطو داخل مدينة طرابلس.
وأوضحت القوة – في بيان رسمي لها – أنها تمكنت من استرجاع عدد 15 سيارة تمت سرقتها من المواطنين ومن المعارض خلال الأيام الماضية .
وتشهد العاصمة طرابلس حالة من الانفلات الأمني غير المسبوق نتيجة للاشتباكات المندلعة منذ حوالي عشرة أيام بين مليشيا اللواء السابع ومايسمي كتائب ثوار طرابلس.
القبض على 65 مجرم شاركوا في عمليات السطو داخل مدينة طرابلس
أخبار ليبيا 24 – خاص