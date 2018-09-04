أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت قوة الأمن العام والتمركزات في طرابلس بقيادة عماد الطرابلسي القبض على 65 مجرم شاركوا في عمليات السطو داخل مدينة طرابلس.

وأوضحت القوة – في بيان رسمي لها – أنها تمكنت من استرجاع عدد 15 سيارة تمت سرقتها من المواطنين ومن المعارض خلال الأيام الماضية .

وتشهد العاصمة طرابلس حالة من الانفلات الأمني غير المسبوق نتيجة للاشتباكات المندلعة منذ حوالي عشرة أيام بين مليشيا اللواء السابع ومايسمي كتائب ثوار طرابلس.