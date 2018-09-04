أخبار ليبيا 24 – خاص

دعت بعثة الأمم المتحدة عبر صفحتها الرسمية أطراف النزاع في طرابلس ليلة البارحة إلى لجلوس على طاولة الحوار ووقف الاشتباكات المسلحة .

وأوضحت مصادر لأخبار ليبيا 24 أن البعثة الاممية تعقد في هذه الساعات اجتماعًا موسعاً مع كافة أطراف الاقتتال بمدينة الزاوية .

وتشهد مدينة الزاوية استنفار أمني شديد لعقد هذا الاجتماع بدار الزاوية للكتاب ومركز الزاوية الثقافي.

وبحسب المصادر نفسها حضر الاجتماع كلاً من أسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية، ووزير داخلية الوفاق عميد عبد السلام عاشور، وممثلين عن كتائب طرابلس ومصراتة والزنتان، وممثلي مدينة ترهونة، لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار، والترتيبات الأمنية .

وقالت المصادر إنه حتى الآن لم يصل أي ممثلين عن اللواء السابع – الطرف الرئيسي – إلى الاجتماع الأمني ولاتزال كافة الأطراف في انتظارهم.

وأوضحت البعثة أن الاجتماع جاء استناداً إلى قرارات مجلس الامن ذات الصلة، وإلى عرض أمين عام الأمم المتحدة بالتوسط بين مختلف الفرقاء الليبيين، وبالاستناد أيضاً إلى مطالبة مختلف الفرقاء، بما فيها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً ، بإجراء حوار عاجل حول الاوضاع الأمنية الراهنة في طرابلس.

يشار إلى أن الاشتباكات بين أطراف النزاع ماتزال مستمرة حتى اليوم الثلاثاء بين اللواء السابع من جهة ومايسمي كتائب ثوار طرابلس، من جهة ثانية، مخلفة عشرات القتلى ومئات الجرحى.

كما تشهد العاصمة طرابلس حالة انفلات أمني غير مسبوق نتيجة لهذا الاشتباكات.