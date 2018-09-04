أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد أن أعلنت مليشيا اللواء السابع السيطرة الكامل ليلة أمس الإثنين على طريق المطار بطرابلس، اندلعت فجر اليوم الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين الأخيرة مع مليشيا الأمن المركزي أبوسليم بقيادة المدعو عبدالغني الككلي “غنيوة”، وقوة الردع الخاصة بقيادة المدعو عبد الرؤوف كارة .

وأكد اللواء السابع أن مليشا الصمود التابعة له تواصل التتقدم في محور طريق المطار في اشتباكات متواصلة مع مليشيات كارة وغنيوة.

وأظهر المكتب الإعلامي لكتيبة اللواء السابع، مقطع فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”، الثلاثاء، يوضح دخول قواته إلى طريق المطار في طرابلس بما يفيد تقدّمه بشكل كبير داخل العاصمة، معلناً أنه “منتصر لأجل ليبيا”، بحسب وصفه.