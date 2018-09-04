أخبار ليبيا 24 – خاص

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده اختطاف رئيس لجنة الاعتمادات بالمصرف المركزي بطرابلس أحمد الفرجاني من قبل مجهولين أمام بيته صباح اليوم بطرابلس .

ولم يصرح مصرف ليبيا المركزي أو الجهات التابعة له بمكان الفرجاني، ولا أية جهة أمنية أو عسكرية عن مصير الأخير .

وتشهد العاصمة طرابلس منذ فجر الأحد قبل الماضي، اشتباكات عنيفة بين مليشيا اللواء السابع من جهة ، وكتائب مايسمي ثوار طرابلس من جهة ثانية، مخلفةً عشرات القتلى ومئات الجرحى بين صفوف المدنيين إضافة إلى أضرار مادية كبيرة .