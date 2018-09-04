أخبار ليبيا 24
قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أنه تم تأجيل جلسة تعديل الإعلان الدستوري وإصدار قانون الاستفتاء للأسبوع القادم نظراً للأحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس.
وأضاف بليحق أن أعضاء مجلس النواب من المنطقة الغربية لم يتمكنوا من الحضور إلى طبرق لحضور الجلسة نتيجة لإغلاق مطار امعيتيقة الدولي.
وكان مجلس النواب قد حدد خلال الأسبوع الماضي جلسة الإثنين الموافق الثالث من سبتمبر لإجراء التعديل الدستوري وفي حال عدم توفر النصاب القانوني لذلك وعدم تمكن المجلس من تعديله الإعلان الدستوري سيقوم المجلس بتفعيل القرار رقم (05) لسنة 2014 القاضي بانتخاب رئيس مؤقت البلاد بشكل مباشر من الشعب.