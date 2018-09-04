أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أنه تم تأجيل جلسة تعديل الإعلان الدستوري وإصدار قانون الاستفتاء للأسبوع القادم نظراً للأحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وأضاف بليحق أن أعضاء مجلس النواب من المنطقة الغربية لم يتمكنوا من الحضور إلى طبرق لحضور الجلسة نتيجة لإغلاق مطار امعيتيقة الدولي.